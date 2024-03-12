ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что дело связано с предыдущим предупреждением службы по поводу цен на билеты у АО «Авиакомпания «Сибирь», где в рамках одного подкласса тарифа авиабилеты имели разную стоимость, при этом это никак не было связано с каким-либо дополнительными услугами, расходами перевозчика или временем вылета.

Вместе с этим ФАС было выявлено, что у авиакомпании и её группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования. В связи с этим было выдано предупреждение с требованием разработать соответствующий документ и согласовать его с ведомством.