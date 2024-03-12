Спрос на курьеров зимой 2023-2024 годов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-2023 годов, при этом их средние зарплатные предложения увеличились на 38%, превысив 112 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Зимой 2023-2024 годов было зафиксировано увеличение работодательской активности в поиске курьеров - число вакансий для них на 34% превысило показатель аналогичного периода 2022-2023 годов. При этом средние зарплатные предложения выросли на 38% по отношению к зиме 2022-2023 годов, и средняя зарплата в вакансии превысила 112 тыс. рублей", - говорится в итогах исследования.

Спрос на курьеров растет каждый месяц на протяжении уже нескольких лет, прокомментировала результаты исследования директор по аналитике и Data Science сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.

Названа главная тенденция на российском рынке труда в 2024 году

"Это объясняется развитием e-commerce отрасли, а также популярностью служб доставок. <...> Традиционно самыми "горячими" сезонами для курьеров можно считать недели больших распродаж в ноябре (11 ноября и "Черная пятница"), весь декабрь как предновогодний сезон, а также февраль-март из-за гендерных праздников", - добавила она, отметив, что по доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира.

Уточняется, что больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (на 79% по сравнению с зимой 2022-2023 годов), Московской области (на 52%), Свердловской области (на 36%), в Татарстане (на 23%) и Москве (на 16%). Средние зарплатные предложения значительнее всего выросли также в Санкт-Петербурге, увеличившись на 66%. В лидерах по увеличению зарплатных предложений находятся и Московская область (на 54%), Москва (на 43%) и Свердловская область (на 34%).