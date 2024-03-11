Bloomberg: инвесторы «выстраиваются в очередь» за оборонными облигациями

Агентство Bloomberg сообщает о том, что западные инвесторы «выстраиваются в очередь» за оборонными облигациями Евросоюза.

В связи с такой популярностью облигаций издание призывает Евросоюз создать постоянно действующую программу эмиссии облигаций, которые можно будет использовать для финансирования оборонных расходов. При этом источник также сообщает, что инвестиционным фондам остро не хватает ценных бумаг с рейтингом ААА.

«Инвесторы жаждут таких облигаций», — заявил портфельный менеджер компании Barings Брайан Мангвиро, который уже инвестирует в долговые обязательства Евросоюза.

В Bloomberg также добавили, что только за февраль 2024 года объем заявок на покупку оборонных облигаций превысил объем выпуска этих бумаг в 27 раз — всего инвесторы хотели приобрести облигаций на 81 миллиард евро. На данный момент совокупный объем выпуска этих бумаг достигает 450 миллиардов евро.

«Преимущество совместных облигаций ЕС состоит в том, что это долговое обязательство не фигурирует в национальной статистике страны, не учитывается при подсчете внешнего долга и т.п. Таким образом, можно получить финансирование на то, что вам нужно без риска штрафных санкций», — прокомментировал ситуацию главный экономист немецкого банка LBBW Мориц Кремер.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз заняться разработкой плана по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро.