Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз сахара
Минсельхоз России предложил установить временный запрет на вывоз сахара до 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление появилось на портале правовых актов.
Согласно тексту документа, запрет распространяется на вывоз тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии из РФ.
«Установить временный запрет на их вывоз с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года… распространяется на сахар, вывозимый с таможенной территории Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.
Запрет не распространяется на вывоз продукции с целью оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, обеспечения деятельности воинских формирований РФ на территории иностранных государств и в качестве припасов.
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