Часть иностранных брендов электроники возобновили в России рекламную деятельность

Honor, Xiaomi, Samsung и другие популярные бренды электроники возобновили в России официальную рекламную деятельность после ее приостановки в 2022 году в связи с началом СВО на Украине. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

О возвращении рекламы иностранных брендов в России в первую очередь говорит возросшая частота их упоминаний в медиа. По данным TelecomDaily, упоминаемость таких брендов, как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer в РФ возобновилась на 65-100% от уровня 2021 года.

В основном перечисленные компании сотрудничают в России с блогерами. Аналитики рекламного холдинга NMi Group отметили наибольшую активность Honor и Xiaomi. По данным NMi Group, в 2023 году рекламные бюджеты этих компаний на 2-5% превысили те, что были в 2021 году.

В Honor, Xiaomi, Samsung и Acer отказались комментировать «Ъ» данные аналитиков.

Один из источников журналистов среди ритейлеров сообщил журналистам, что некоторые иностранные бренды передали рекламные бюджеты и право управлять маркетинговыми стратегиями сторонним предприятиям вроде маркетплейсов, ритейлеров и дистрибьюторов.