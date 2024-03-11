ФНС планирует подать на банкротство польской компании PGNiG

Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по Москве планирует подать в арбитражный суд заявление о банкротстве АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что PGNiG входит в польский энергетический концерн Orlen.

«Инспекцией Федеральной налоговой службы № 36 по городу Москве принято решение об обращении в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о несостоятельности банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность"», — говорится в обращении ведомства.

Ранее в ФНС заявили, что ведомство усилит контроль над должниками, чей долг превышает 50 миллионов рублей.