Сбер открыл новый кампус «Школы 21» в Белгороде

У каждого кампуса «Школы 21» есть своя изюминка, региональная специфика. Об этом на церемонии открытия кампуса школы в Белгороде сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в Белгороде это гармоничный кампус, который был идеально спроектирован и создан для учебы. Отмечается, что кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области — Оскол, Нежеголь и Валуй. Площадь кампуса составляет 2700 м2. При этом в нем 200 рабочих станций.

«Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в ʺШколе 21ʺ, — отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям. Человек всегда будет создавать новые совершенные системы, и кому-то нужно будет оперировать ими, совершенствовать их», — сказал он.

Греф подчеркнул, что из-за постоянных изменений систем востребованность в специалистах, умеющих с ними работать, будет только расти.

Отмечается, что «Школа 21» в Белгороде был реализован Сбером по инициативе губернатора региона Вячеслава Гладкова, при поддержке группы компаний «Агро-Белогорье» и председателя Совета директоров белгородского холдинга Владимира Зотова.

«Для нас крайне важен образ будущего. И ʺШкола 21ʺ — это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах», — сказал Гладков.

Также 11 марта в новом кампусе стартовал первый отборочный интенсив. В нем примут участие более 212 человек. При этом всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.

Напомним, на данный момент в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов страны. До конца года запланировано открытие еще семи кампусов «Школы 21».