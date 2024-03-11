Дуров назвал стоимость мессенджера Telegram

Telegram получил от инвесторов предварительную оценку в «30 миллиардов долларов и более», Павел Дуров.

Сумму, по его словам, озвучили потенциальные инвесторы, в том числе технологические фонды, желающие купить компанию. При этом продажу актива в текущих условиях Дуров исключил, отметив ее невозможность во время обсуждения потенциального выхода на IPO.

Первичное размещение акций запланировано на 2025 год, писал ранее РБК. Сейчас собственник назвал планируемую процедуру «средством демократизировать доступ к стоимости Telegram».

Как объяснил Дуров, выручка Telegram после введения премиум-аккаунтов и запуска рекламы, составляет «сотни миллионов долларов», а в текущем или следующем году мессенджер может стать прибыльным.