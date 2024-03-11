В Еврокомиссии рассказали о санкциях против российской агропродукции

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл рассказал о возможном введении санкций против агропродукции из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Еврокомиссия постоянно следит за ситуацией на рынках, и готова принять решение о вводе санкций, если возникнет такая необходимость.

«Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом <...> Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги», — заявил он.

Ранее в Евросоюзе назвали дату принятия новых санкций против России.