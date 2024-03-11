«СПБ Банк» готовится к включению в обмен иностранных ценных бумаг

«СПБ Банк» сообщил о ведении переговоров с госорганами о включении в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных из-за рестрикций против «СПБ Биржи».

Напомним, что «СПБ Банк» является расчетным депозитарием «СПБ Биржи».

Сегодня Центробанк РФ сообщил, что иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за введения в отношении «СПБ Биржи» санкций, не попадут под обмен замороженных активов. Отмечалось, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях.

«СПБ Банк» указал на готовность к процедуре обмена заблокированных иностранных ценных бумаг, предусмотренной указом главы государства. В данном случае подразумеваются ценные бумаги, которые были заблокированы в 2022 году.

В сообщении говорится, что в цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream.