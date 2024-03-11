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Стало известно о возобновлении продаж популярной марки кваса

Тверской холдинг «Афанасий» получил право на выпуск кваса популярной марки «Никола», пишет РБК. По данным журналистов, речь идет о брендах «Никола Традиционный», «Традиционный», «Никола для окрошки», «Классический», «Степан Тимофеевич», ранее принадлежавших банкротящейся сейчас компании «Дека».

Стало известно о возобновлении продаж популярной марки кваса
© РИА Новости

Информацию об этом подтвердил гендиректор «Афанасия» Вадим Дешевкин, уточнив, что соответствующий лицензионный договор был заключен с компанией «Квасико», которой принадлежат права на бренд. Отмечается, что в рознице квас этой популярной марки присутствует сейчас в небольших торговых сетях, а также на маркетплейсах.

Квас «Никола», запущенный в середине 2000-х, набрал популярность благодаря ярким рекламным роликам, на которые неоднократно жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), задетые ими конкуренты. В числе последних были, в частности, Coca-Cola и PepsiCo, недовольные слоганами «Квас не кола — пей "Николу"».

По собственным оценкам, в 2017 году «Дека» занимала 35 процентов российского рынка кваса, а на «Николу» приходилось 15,4 процента продаж напитка в стране, «Коммерсантъ», однако затем у производителя начались проблемы. О том, что бренд может сменить владельца, стало известно в 2020 году, после того, как сначала против руководства компании завели уголовное дело о неуплате налогов, а потом в отношении ее структур были поданы заявления о банкротстве.

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