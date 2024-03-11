«Юникредит» повысит минимальный размер комиссии за валютные переводы

Российский «Юникредит банк» («дочка» итальянской группы UniCredit) со 2 апреля повышает минимальные комиссии за переводы в иностранной валюте, следует из обновленных тарифов кредитной организации. Комиссия за переводы в иностранной валюте на счет получателя в другом банке через интернет-банк и по заявлению на регулярное перечисление денежных средств составит 2%: минимально — $200, максимально — $1000, через передачу другими средствами связи — 3% с такими же пороговыми ограничениями.

«Юникредит банк» с 1 мая прошлого года уже ухудшал пороговые комиссии для валютных переводов. С тех пор минимальный размер комиссии составлял $120, максимальный — $300 (при относительном значении в 2% через интернет-банк и в 3% — через отделения). До этого минимальный размер составлял $60, а максимальный — также $300.

Frank Media направили запрос в банк.