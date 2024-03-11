ФАС признала «Марс» и «Нестле» коллективно доминирующими на рынке кормов

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России признала компании "Марс" и "Нестле" занимающими коллективное доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Служба проанализировала ситуацию на рынке после поступления жалоб на цены. В сообщении ФАС отмечается, что на "Марс" и "Нестле Россия" приходится 73,1% от всего объема кормов для кошек и собак.

"Это дает основание для признания их коллективно доминирующими", - говорится в сообщении службы.

В ФАС отметили, что компании " результате взаимодействия с ведомством" выразили готовность предоставить промоскидки в размере до 30% торговым сетям-партнерам на определенный ассортимент кормов.

"Нестле Россия" также решила снизить цены на корма "Дарлинг", которые являются наиболее доступными. В ведомстве отметили, что продолжат следить за ситуацией на рынке и принять меры при необоснованном повышении цен.

"Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество - наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, полтора года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Марс".

Там добавили, что компания регулярно проводит промоакции, в том числе благотворительные - в пользу приютов для бездомных животных.