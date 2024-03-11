Минтранс собирается помочь выкупить самолеты «Уральских авиалиний»

Минтранс предложил правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку иностранных самолетов, которыми пользуются российские авиакомпании, сообщили источники. Среди компаний, которые в прошлом году получили деньги из ФНБ — «Уральские авиалинии».

«Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 миллиардов рублей из ФНБ в 2024 году на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность… Обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято», — приводит слова источников газета «Коммерсант».

В 2023 году из ФНБ выделили почти 297 миллиардов рублей на переоформление 162 самолетов. Софинансирование сделок из фонда удалось реализовать «Уральским авиалиниям». Авиакомпания вывела из лизинга 19 самолетов, что позволило их суднам беспрепятственно летать за рубеж. По информации газеты, на это «Уральские авиалинии» направили 13,5 миллиардов рублей самостоятельно, а из ФНБ получили еще 17-20 миллиардов рублей.