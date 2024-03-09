В Дубае ввели налог в 20% для всех иностранных банков

В эмирате Дубай вводится 20% ежегодный налог для иностранных банков, сообщила пресс-служба наследного правителя Дубая. Мера применяется ко всем работающим в эмирате кредитным организациям, за исключением учреждений, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере не более 500 тысяч дирхамов, или около 12,5 млн рублей по текущему курсу. За повторные нарушения в течение двух лет штраф увеличивается вдвое. Комментирует эксперт по международному налогообложению Рустам Вахитов.

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Рустам Вахитов, эксперт по международному налогообложению:

«Иностранные банки всегда платили или этот налог, или похожие сборы в примерно в таком же размере в Дубае. В свободных экономических зонах в mainland их было, наверное, меньше всего, в Дубае насчитывается не более 100 иностранных банков и филиалов этих банков. Причем может быть сдвоение расчета в силу того, что один банк может иметь несколько филиалов. То есть мы говорим не о тысячах, а о 70–80, по разным оценкам, единицах. То есть это касается очень ограниченного числа налогоплательщиков. Во-вторых , такие налоги существовали достаточно давно, и в этой части чего-то революционного не произошло. Что можно было бы обобщить из этих публикаций, (А) система налогообложения в Эмиратах развивается, упорядочивается, (Б) не всегда информация, которая появляется, является новостным взрывом, и (В) никакого внезапного, вводимого со следующего понедельника налога нет. Этот закон будет применяться к следующим налоговым периодам, то есть к фискальным годам, которые начнутся после даты публикации закона. Я не вижу, как это вообще коснется потребителей, клиентов соответствующих банков просто потому, что, первое, это налогообложение плюс-минус в таком же виде уже существовало. Второе, здесь речь не идет о клиентах, о банковской клиентуре, то есть это не транзакционный налог, это не какие-то дополнительные обязанности на клиентуру банков возлагаются, это просто обобщение, упорядочивание той практики, которая существовала в отношении налогообложения самих этих банков».

Ранее сообщалось, что банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.