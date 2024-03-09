Роскачество заявило об улучшении репутации отечественного вина

В России постепенно улучшается отношение к отечественным производителям вина, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Роскачества.

В организации уточнили, что репутация отечественного вина продолжает улучшаться среди россиян. В частности, каждый четвертый участник опроса (26%) предпочитает отечественное вино зарубежному.

Кроме того, 33% респондентов заметили, что если не все, то большинство российских вин превосходят по качеству зарубежные. В общей сложности, заметили эксперты, за полгода (июнь-декабрь 2023 года) с 51% до 59% увеличился процент россиян, положительно оценивающих качество российских вин.

На фоне этого, отметили исследователи, постепенно сокращается доля почитателей зарубежного вина. Так, с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным.

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет со всех федеральных округов страны.