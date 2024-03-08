Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

92-летний медиамагнат Руперт Мердок собирается жениться на 67-летней бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на офис предпринимателя.

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По данным издания, Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета прошлого года. На данный момент пара уже помолвлена, а их свадьба запланирована на июнь. Церемония пройдет в принадлежащем предпринимателю поместье с виноградником Морага в штате Калифорния, США.

Этот брак может стать для медиамагната пятым по счету. От первых трех супруг у Мердока шесть детей, передает газета.

Руперт Мердок является основателем медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. Его состояние оценивается в 18,9 миллиарда долларов.

В январе в Сети появилась информация о том, что продюсер Бари Алибасов в седьмой раз женился. Теперь знаменитость выбрал в спутницы собственную сиделку Елену. В недавнем выпуске передачи «Прямой эфир» женщина рассказала, как выстраивались ее отношения со звездным партнером.