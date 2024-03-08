SOCAR и "Татнефть" договорились о сотрудничестве в сфере нефтехимии

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и российское ПАО "Татнефть" заключили соглашение о сотрудничестве в области нефтехимии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанской корпорации.

Соглашение и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере были подписаны по итогам переговоров президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым, которые проходили в Татарстане.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в других областях, включая развитие человеческого капитала. В рамках визита представители азербайджанской госкомпании осмотрели объекты "Татнефти", в том числе комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" в Нижнекамске.