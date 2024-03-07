Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу ««Яндекса»» топ-менеджменту

Процедура проводится в рамках реструктуризации, заявили в компании. Закрытие сделки пройдёт в два этапа.

«На первом этапе ЗПИФ «Консорциум. Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в МКПАО «Яндекс». Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели — если все необходимые для этого условия будут выполнены», — говорится в сообщении.

О том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, компания сообщила в начале февраля.