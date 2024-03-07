Акционеры «Яндекса» одобрили продажу бизнеса в России

Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба компании. Собрание акционеров состоялось в Амстердаме 7 марта. Уточняется, что также поддержаны изменения в структуре корпоративного управления.

«Акционеры Yandex N.V. на собрании в Амстердаме 7 марта одобрили сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и изменения в структуре корпоративного управления», — передает пресс-служба.

Информация опубликована на сайте компании. Известно, что закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в «Яндексе». Это произойдет в ближайшие недели.

Накануне правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Один из источников «Ведомостей» заявил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».