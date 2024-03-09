В Минцифры хотят изменить правила аккредитации IT-компаний

Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний. Одно из планируемых нововведений – проверки на иностранное участие. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%.

Это изменение может вступить в силу с 1 августа следующего года. При этом большинство других поправок начнут работать уже с 1 мая этого, пишет РИА Новости.

Среди других предложений – отмена критерия по проверке доли дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад. Кроме того, компания, получившая аккредитацию в год своего создания, сможет не проходить плановую процедуру подтверждения в этот год.