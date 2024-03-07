Раскрыт ущерб Lufthansa от забастовок персонала

Суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa, являющейся крупнейшим перевозчиком в Европе, от массовых забастовок персонала в 2024 году составил примерно 100 миллионов евро. Об этом заявил финансовый директор концерна Ремко Штенберген, его слова приводит ТАСС.

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Масштабная забастовка сотрудников авиаперевозчика началась в Германии 7 марта и продлится до 8 числа. На фоне массовых протестов работников Lufthansa многие клиенты немецкого концерна приняли решение воздержаться от бронирования рейсов. Это обстоятельство также привело к убыткам компании, посетовал Штенберген.

В связи с началом забастовки в крупнейшем аэропорту Германии, расположенном во Франкфурте-на-Майне, сообщили об отмене рейсов 7 марта для вылетающих пассажиров. Схожее решение приняли и в аэропорту Гамбурга, отменив все 141 рейса на этот день.

В свою очередь, в аэропорту Мюнхена могут отменить 500 из запланированных 800 авиаперелетов. В общей сложности под угрозой срыва рискуют оказаться около двух тысяч рейсов по всей стране, что может нарушить планы примерно 100 тысяч пассажиров.

Поводом для начала массовых забастовок сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo стало недовольство действующими зарплатами. Профсоюз Verdi требует повышения окладов для всех наземных работников немецкого концерна на 12,5 процента, или на 500 евро в месяц в течение ближайшего года. Следующий раунд переговоров состоится 13 и 14 марта.

Забастовка сотрудников Lufthansa — не первая в этом году. Ранее работники наземных служб немецкого авиаконцерна решили устроить 27-часовую акцию протеста в конце первой недели февраля. Из-за этого обстоятельства в аэропортах ФРГ отменили около тысячи рейсов, которые были запланированы на 7 февраля. На этом фоне с проблемами столкнулись более 100 тысяч пассажиров.