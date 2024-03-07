«Авито» создает свою сеть пунктов выдачи заказов

Сервис по продаже товаров «Авито» намерен во втором квартале 2024 года запустить собственную сеть пунктов выдачи заказов под брендом Avito Branded Delivery. Об этом со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».

По словам представителя «Авито», владельцы мультибрендовых пунктов выдачи смогут бесплатно напрямую подключаться к сети доставки, а также открывать монобрендовые пункты, работая с сервисом по прямому договору.

Ожидается, что до конца года количество пунктов самовывоза вырастет до 1,5 тысяч. В проект инвестировано 4 млрд рублей, отметил источник издания, близкий к компании.

Сейчас заказы, купленные на «Авито», можно получить более чем в 50 тысячах пунктов выдачи — «Почты России», СДЭК, BoxBerry, DPD и 5post.

Ранее пресс-служба «Авито» объявила о внедрении в маркетплейс онлайн-кошелька. Пользователи смогут использовать его для того, чтобы совершать оплату заказов.

По словам руководителя финтех-продуктов компании Александра Капустина, предыдущий онлайн-кошелек можно было использовать только для оплаты услуг сервиса, например, продвижения. При этом новый сервис является полноценным платежным инструментом, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары.