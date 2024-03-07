Общественники попросили не вводить невозвратные тарифы в отелях

Общественники призвали отказаться от идеи невозвратных тарифов в гостиницах. Они считают, что это приведет к подорожанию номеров, сообщают "Известия".

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По данным издания, Союз потребителей и "Общественная потребительская инициатива" раскритиковали предложенный Минэкономразвития проект закона о введении невозвратных тарифов в отелях. Общественники уверены, что отельеры переведут на такие тарифы популярные места отдыха, и чтобы отказаться от брони нужно будет внести дополнительную плату.

"Этот законопроект станет стимулом повышать цены на проживание в местах временного размещения. Это противоречит госприоритетам — сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм", — говорится в обращении Союза потребителей РФ.

Отельеры при этом утверждают, что не будут переводить большинство номеров на невозвратный тариф. О том, что в России может появиться невозвратный тариф в отелях, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.