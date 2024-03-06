Акции одного из крупнейших банков США рухнули на 42%

В США приостановлены торги акциями банка New York Community Bancorp (NYCB). Это связано с тем, что в ходе сегодняшних торгов ценные бумаги кредитной организации упали еще на 42%, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в общей сложности акции 35-го по активам банка США потеряли в этом году свыше 80% стоимости.

Автор статьи отметил, что 31 января NYCB объявил о неожиданном значительном убытке за четвертый квартал из-за увеличения резервов, связанных с его участием в проблемном секторе коммерческой недвижимости (CRE).

Банк также сократил дивиденды на 70%, чтобы увеличить капитал и справиться с более строгим регулированием, которому подвергаются организации с активами в 100 млрд долларов и выше.

На прошлой неделе NYCB сообщил, что выявил «существенные недостатки» во внутреннем контроле, связанные с проверкой кредитов, заметил обозреватель. Он добавил, что все эти факторы повлияли на цену акций банка.

Кредиты, привязанные к проблемной недвижимости, составляли 44% портфеля NYCB на сумму 84,6 млрд долларов по состоянию на 31 декабря. Почти 8,3% таких кредитов подверглись «критике», что значительно увеличивает возможность дефолта, констатировал автор статьи.

По его данным, руководство банка пыталось привлечь инвестиции на фоне падения стоимости ценных бумаг организации в предшествующие недели. Это, уточнил он, привело к дальнейшему падению стоимости акций.