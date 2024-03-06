Ковальчук может покинуть пост главы «Интер РАО»

Многолетний глава «Интер РАО» Борис Ковальчук может в ближайшее время покинуть пост главы компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников на рынке. По их данным, несколько месяцев назад было принято принципиальное решение о том, что Ковальчук «идет на повышение». Он может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. На каком из этих вариантов остановился Ковальчук, собеседники издания не знают. «Интер РАО» вместо него может возглавить выходец из администрации Санкт-Петербурга и бывший глава ПАО «Россети Урал» Сергей Дрегваль.

На возможную ротацию в руководстве «Интер РАО» собеседники «Ъ» обратили внимание сразу после того, как в феврале в компанию пришел бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Они полагали, что он станет сменщиком Ковальчука. Дрегваль вошел в состав правления компании 1 марта сроком на пять лет. В администрации Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль курировал сферу энергетики, до этого возглавлял ПАО «Россети Урал».

В «Интер РАО» от комментариев отказались.

Ковальчук возглавляет «Интер РАО» уже 15 лет. В начале февраля он подвел предварительные итоги деятельности компании с 2009 года на встрече с Владимиром Путиным. По его данным, выручка компании с 2009-го по 2023 год выросла с 68 млрд до 1,35 трлн рублей, EBITDA увеличилась с 11 млрд до 180 млрд рублей. За этот период компания вышла на чистую прибыль в 135 млрд рублей, уйдя от убытков в 2009 году.