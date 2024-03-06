Российская компания  Ronavi Robotics обновила модельный ряд

Фото: Ronavi Robotics

В свежую линейку вошли в общей сложности 8 моделей. Новый робот H2000 грузоподъемностью 2 тонны и модель H1500, способная нести нагрузку до 1,5 тонны, оптимальны для перевозки тяжелых грузов. Благодаря большим размерам H2000 может безопасно перемещать габаритные товары, заготовки и узлы, что важно для производственной логистики.

Еще 3 новые модели — линейка роботов для перевозки мобильных стеллажей с грузом до 600, 800 и 1000 кг.

Все модели H-серии позволяют реализовать метод сборки заказов «Товар к человеку», когда комплектовщик остается на месте, а нужные товары на мобильных стеллажах ему подвозят роботы. Применив этих роботов, можно увеличить плотность хранения на складе в 2 раза, а скорость сборки заказов — в 10 раз.

Еще одна новая модель — CL50. Она создана под полочные стеллажи с хранением в коробах: робот оборудован вертикальной мачтой для захвата грузов с высоты до 12 м и перевозки до 8 коробок с товарами единовременно.

Компактные модели S-серии — S50 и S10 также вошедшие в новую линейку. Первый заменяет устройства для сортировки товаров в распределительных центрах. В производственных условиях он может перевозить объемные лотки весом до 100 кг. Например, с запчастями для сборочной линии. Модель S10 – компактный робот для автоматизированной сортировки писем и посылок.

«Расширив модельный ряд, мы получили больше готовых решений под различные типы складов и бизнес-процессы. Благодаря этому мы сможем роботизировать склады быстрее, так как не нужно будет создавать подходящее решение с нуля. Но при необходимости мы сможем сделать и это», — генеральный директор Ronavi Robotics Иван Бородин.

Ronavi Robotics — первая российская компания, которая разрабатывает, производит промышленным способом и продаёт автономных роботов под логистические нужды. Для интеграции роботов Ronavi Robotics не нужно останавливать текущие бизнес-процессы.