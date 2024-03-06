Reuters: турецкий нефтяной терминал больше не принимает товары из России

Компания Global Terminal Services (GTS) проинформировала своих клиентов о том, что прекращает прием всех товаров из России. Об этом сообщает Reuters.

Данная фирма управляет терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай.

Стало известно, за счет чего увеличивается российско-китайский товарооборот

Компания уточнила, что она решилась на разрыв всех возможных связей с российской нефтью. Как отмечается, в конце прошлого месяца организация заявила клиентам, что не будет принимать никакие продукты российского происхождения и любые продукты, загруженные в российских портах в качестве дополнительной меры к санкционным правилам. Мера будет действовать даже в случае отсутствия нарушения каких-либо законов, нормативных актов или санкций.

В сообщении говорится, что все прежние операции осуществлялись в полном соответствии с рестрикциями. Решение связано со стремлением устранить возможные схемы обхода санкций.

Турецко-российская торговля уже значительно охладилась из-за угроз США ввести вторичные санкции на компании третьих стран, продолжающие вести бизнес с Россией.