McDonald's расторгла соглашение с Федерацией футбола Турции

СМИ узнали о расторжении соглашения между McDonald's и Федерацией футбола Турции
Газета Yeni Akit сообщила о расторжении сетью ресторанов быстрого питания McDonald's спонсорского соглашения с Федерацией футбола Турции, передает РИА Новости.
Решение связано с активной кампанией в стране против бренда из-за якобы его поддержки действий Израиля в Газе. По данным издания, соглашение, подписанное между Федерацией футбола Турции и McDonald's Turkey в прошлом году, предполагает продление спонсорства мужской и женской национальных команд категории А до 2026 года.
Подчеркивается, что Федерация также направила письмо McDonald's Turkey, в котором сообщается о завершении сотрудничества. Так, стороны приняли решение о расторжении соглашения.
Отмечается, что годовая цена прекращенного спонсорства с McDonald's - более 20 миллионов лир (631 тысяч долларов США).
«Поддержка израильских солдат со стороны McDonald's Israel вызвала большой резонанс. После освещения этой поддержки в СМИ на повестку дня встали протесты против McDonald's в Турции», - написала газета.
Ранее сообщалось, что сторонник Палестины выпустил в заведении McDonald's в Великобритании десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага.