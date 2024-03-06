Минцифры внесет изменения в правила аккредитации IT-компаний

Минцифры подготовило проект постановления, благодаря которому больше компаний смогут претендовать на IT-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет более удобным. Большая часть изменений вступит в силу 1 мая этого года.

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Так, будет отменен критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, которым менее трех лет назад. В случае, если организация получила аккредитацию в год своего создания, то в этот год ей разрешается не проходить плановую процедуру подтверждения. При этом заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только через Госуслуги в электронном виде, рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, власти планируют ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. В этом случае доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Изменение вступит в силу 1 августа 2025 года.

Еще одним нововведением стало то, что проверка по уровню заработной платы в рамках процедуры подтверждения будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Изменения коснулись и IT-компаний из новых регионов: они смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Такое льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.