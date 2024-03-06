Основатели ЧЭМК оспорили передачу заводов государству

Основатели промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), бизнесмены Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Интерфакс».

Супруги подали апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области 5 марта. В материалах не приводятся подробности заявления. Одновременно в суд были направлены ходатайства от входящих в группу ЧЭМК компаний АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

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Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля полностью удовлетворил иск российской Генпрокуратуры РФ о передаче государству акций трех предприятий группы: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Заседание должно было состояться 28 февраля, но проходивший в закрытом режиме процесс ускорили по ходатайству надзорного ведомства.

Генпрокуратура требовала вернуть в госсобственность три завода ЧЭМК по причине незаконности проведенной в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.