Бренд одежды Sela открыл кафе в своем московском магазине

Российская сеть Sela открыла кафе в своем флагманском магазине в московском торговом центре «Метрополис». «Ведомости» рассказали, что заведение назвали Vigge cafe в честь маскота бренда - медвежонка Вигге.

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Vigge cafe предлагает напитки и блюда в формате to go - основной акцент делается на быстром обслуживании клиентов с возможностью взять еду или напитки с собой.

По данным «Ведомостей», меню кафе разделено на три сегмента - для женщин, мужчин и детей. Меню разработали «исходя из потребностей этих сегментов» и планируют обновлять его каждый сезон.

Осенью 2023 года «Коммерсант» рассказал о планах бренда одежды Lime открыть в своих магазинах зоны кафе. По данным источника газеты на рынке торговой недвижимости, сеть рассчитывает, что это позволит повысить трафик и средний чек в магазинах.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько предположила, что первое кафе бренда может открыться в знаковом и крупном магазине, к примеру, в ТЦ «Атриум».