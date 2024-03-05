Великобритания сняла санкции с миллиардера Макарова

Миллиардер Игорь Макаров, ранее вышедший из российского гражданства, был исключен из британских санкционных списков. Об этом говорится в документе, распространенном в четверг Минфином Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Игорь Викторович Макаров (ID 15586)", - говорится в примечании к санкционному перечню.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Причины принятого ведомством решения не раскрываются. До этого Великобритания сняла ранее введенные санкции против российского бизнесмена Олега Тинькова и Сергея Стогниенко, который упоминался в черном списке как один из членов правления банка "Открытие".