В России перезапустят бренд виски William Scott

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) планирует перезапустить бренд виски William Scott, который разливался на территории РФ в 2013-2015 годах. С таким заявлением выступил основатель компании Павел Победкин, передает РИА Новости.

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Марка виски William Scott раньше была включена в портфель алкогольного дистрибутора «Статус-групп».

По словам Победкина, данный бренд являлся одним из самых востребованных в своей категории в России. Он указал на планы завода производить напиток из шотландского дистиллята. Как уточнил основатель фирмы, это «позволит получить на выходе настоящий качественный скотч».

Компания собирается перезапустить бренд примерно через шесть месяцев, отметил собеседник. В настоящее время группа дизайнеров готовит полный ребрендинг и разрабатывает новую упаковку и этикетку, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в январе—феврале в России увеличился объем производства всех основных видов алкогольной продукции — на 11%.