«Балтика» начала судиться с Carlsberg из-за старого договора

Пивоваренная компания "Балтика" обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании 4,41 млрд рублей с датской Carlsberg Breweries A/S. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Сумма включает основной долг 4,09 млрд рублей и начисленные проценты по займу за август - декабрь 2023 года. Иск связан с соглашением, заключенным сторонами в сентябре 2020 года.

"Балтика" входит в Carlsberg Group, однако в июле 2023 года по указу Путина российские активы датского пивоваренного концерна были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Carlsberg объявила о расторжении лицензий на производство международных и региональных брендов в России. "Балтика" оспорила это решение в суде, требуя признать отказ от лицензий недействительным.

В начале января суд уже удовлетворил иск "Балтики" о недействительности сделки по передаче Carlsberg эксклюзивной лицензии на интеллектуальную собственность казахстанской "дочке".