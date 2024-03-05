В АСВ объяснили подачу иска Киви банком к его собственникам

Киви банк подал иск к его собственникам в интересах кредиторов банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

О подаче банком в Арбитражный суд Москвы иска против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc стало известно сегодня. При этом сам иск был направлен в суд 4 марта. Пока его не приняли к рассмотрению.

Как отмечалось, требования в иске не заявлены. Дело является гражданским, третье лицо в нем - АО «Реестр».

В минувшем месяце Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении Киви банка принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.