Бывшие топ-менеджеры компании Twitter (ныне — X Corp.) подали иск в суд на $128 млн против ее владельца, мультимиллиардера Илона Маска. Об этом со ссылкой на опубликованные документы окружного суда штата Калифорния сообщает РИА Новости.

Истцы заявили, что Маск уволил их незаконно, приписав им халатность и неправомерное поведение. Под этим предлогом предприниматель оставил уволенных топ-менеджеров без всякого выходного пособия.

Иск против Маска подали бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.

До этого сообщалось, что Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla Ричарда Торнетта, которому в январе удалось оспорить выплату миллиардеру рекордного компенсационного пакета в $56 млрд.