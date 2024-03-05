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Акции Сбербанка на Мосбирже превышали 300 рублей впервые с января 2022 года

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Мосбирже превышали 300 рублей впервые с 5 января 2022 года и 1 декабря 2021 года соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Акции Сбера на Мосбирже превысили 300 рублей
© РИА Новости

Так, обыкновенные акции Сбербанка к 10:03 мск росли на 0,34% и торговались на уровне 300,21 рубля за бумагу. "Префы" банка к 10:05 мск торговались на уровне 300,25 рубля за акцию (+0,29%).

К 10:27 мск бумаги перешли к снижению, обыкновенные акции компании торговались на уровне 298,58 рубля (-0,2%), привилегированные акции снижались на 0,22% и находились на уровне 298,73 рубля за бумагу.

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