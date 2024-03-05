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СМИ: российские владельцы арены в Хельсинки не оплатили аренду земли

Российские владельцы крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ранее известной как Hartwall Arena, не оплатили аренду земли. Об этом сообщает со ссылкой на представителя мэрии общественный вещатель Yle.

СМИ: российские владельцы арены в Хельсинки не оплатили аренду земли
© globallookpress.com

По словам представителя мэрии Хельсинки Сами Хаапанена, платеж должен был быть произведен 1 марта, однако его нет до сих пор.

Аренда земли за год составляет €410 тыс., арендная плата разбита на четыре части поквартально, речь идет о €102 тыс. за первый квартал 2024 года.

Это уже второй случай просрочки оплаты, ранее о проблемах с оплатой сообщалось в июле 2023 года.

Финские СМИ пристально следят за судьбой Helsinki Hall так как, по их данным, ее основными владельцами являются российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, находящиеся под санкциями различных стран. В связи с этим ожидается продажа арены в ближайшее время, сообщали ранее финские СМИ.

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Роман Ротенберг
Геннадий Тимченко