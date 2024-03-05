СМИ: российские владельцы арены в Хельсинки не оплатили аренду земли

Российские владельцы крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ранее известной как Hartwall Arena, не оплатили аренду земли. Об этом сообщает со ссылкой на представителя мэрии общественный вещатель Yle.

По словам представителя мэрии Хельсинки Сами Хаапанена, платеж должен был быть произведен 1 марта, однако его нет до сих пор.

Аренда земли за год составляет €410 тыс., арендная плата разбита на четыре части поквартально, речь идет о €102 тыс. за первый квартал 2024 года.

Это уже второй случай просрочки оплаты, ранее о проблемах с оплатой сообщалось в июле 2023 года.