Киви-банк подал в суд иск против своих владельцев

Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены. Дело, согласно базе, является гражданским, третьим лицом выступаем АО "Реестр" . ТАСС направил запрос в АО "Киви" с просьбой пояснить причины подачи иска дочерним банком. В Киви-банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов .

Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций 21 февраля. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.