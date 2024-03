После новых требований со стороны США и угроз введения вторичных санкций ряд госбанков Китая решил пересмотреть политику работу с клиентами из России и ужесточить ограничения. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана. Кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских подсанкционных кредитных организаций. Ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.