Кабмин утвердил перечень из шести экономически значимых организаций
Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций.
Об этом пишет РИА Новости.
В частности, в перечень вошли ООО «Городской супермаркет» и ООО «Разрез Аршановский».
Ранее Минпромторг России утвердил изменения, внесённые в перечень товаров для параллельного импорта.
Согласно документу, перечень дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (DeWalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System).