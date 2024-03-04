"Русагро" подала документы в кипрский регулятор для запуска перерегистрации в РФ

"По дивидендам логика не меняется. Наша задача не ущемить права ни одного нашего акционера и как только мы сможем сделать редомициляцию, так как без нее не все наши акционеры могут получать дивиденды, мы вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, отвечая на вопрос по выплате дивидендов.