В АСВ пообещали вернуть незавершенные переводы платежной системы Contact
Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации «Киви банка», их сумма превышает 700 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
В АСВ отметили, что неисполненными остались свыше 17 тысяч переводов. Их сумма превышает 700 миллионов рублей.
«Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка», — говорится в тексте.
Напомним, что в феврале Центробанк РФ отозвал лицензию у «Киви банка» из-за нарушения требований «антиотмывочного» законодательства. Поскольку банк являлся оператором платежной системы Contact, она была удалена из соответствующего реестра.