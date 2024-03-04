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В АСВ пообещали вернуть незавершенные переводы платежной системы Contact

Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации «Киви банка», их сумма превышает 700 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

В АСВ пообещали вернуть незавершенные переводы платежной системы Contact
© РИА Новости

В АСВ отметили, что неисполненными остались свыше 17 тысяч переводов. Их сумма превышает 700 миллионов рублей.

«Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка», — говорится в тексте.

Напомним, что в феврале Центробанк РФ отозвал лицензию у «Киви банка» из-за нарушения требований «антиотмывочного» законодательства. Поскольку банк являлся оператором платежной системы Contact, она была удалена из соответствующего реестра.

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