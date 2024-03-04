Мантуров: ушедшему из РФ иностранному бизнесу будет непросто вернуться

Глава Минпромторга России — вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ушедшему из России иностранному бизнесу будет непросто вернуться.

Как он сказал, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, российская сторона никого не прогоняла и, более того, согласна принять обратно некоторых при определённых условиях.

«Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнёрами из других дружественных стран», — цитирует его РИА Новости.