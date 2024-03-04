Wildberries грозит масштабная волна судебных исков
Онлайн-ретейлеру Wildberries грозит волна судебных исков из-за выплаты недостаточной суммы компенсаций продавцам, которые потеряли свой товар во время пожара в Шушарах. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что компания выплатила всего 2-5% от сумм.
«Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков, 86 тысяч из трех миллионов», - говорится в публикации.
Telegram-канал напоминает о том, что онлайн-ретейлер обещал до конца февраля сделать все расчеты и отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит. Однако продавцы утверждают, что «в их личных кабинетах до сих пор тишина», а новые запросы служба поддержки игнорирует.
Подчеркивается, что продавцы готовятся к подаче исков в суд.
Ранее сообщалось, что чуть более четверти россиян (28%), которые были опрошены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ничего не приобретали на маркетплейсах.