Carlsberg оспорила право «Балтики» на бренд и товарный знак

В Российском суде была зарегистрирована жалоба компании Carlsberg Kazakhstan на признание недействительным лицензионного договора. В соответствии с ним этой структуре Carlsberg передали права на интеллектуальную собственность пивоваренной компании «Балтика» для использования в Казахстане, Узбекистане, на Украине и еще в нескольких странах. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В частности, речь идет о дизайне бренда и товарных знаках, отмечается в публикации. Дату слушаний в апелляционном арбитражном суде еще не назначили.

В материалах дела говорится, что ответчики по иску «Балтики» - компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag, предмет судебного разбирательства - лицензионный договор от 19 июля 2023 года. Он был заключен между компаниями «Балтика» и Carlsberg Kazakhstan.

Договор предусматривает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, которая относится к продукции и бренду пивоваренной компании «Балтика», для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркмении.