ЧЭМК могут передать госкорпорации «Ростех»

Незадолго до этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.