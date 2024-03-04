Аналитики предупредили о возможном исчезновении ряда банков в РФ

Россиян предупредили о возможном исчезновении ряда банков
В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда организаций предупредили аналитики «Эксперт РА», их цитирует «Коммерсантъ».
Порядка 15 кредитных организаций могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или ее отзыва, отмечают эксперты. Аналитики говорят о значительном потенциале объединения в секторе из-за жесткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого организаций. При этом прибыль сектора в 2024 году может сократиться на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей.
Отзыв лицензии может коснуться банков за пределами топ-100, у которых нет сильных точек роста и которые сильнее подвержены рискам регулирования и надзора. Подобные банки проигрывают конкуренцию в сегменте кредитования, поэтому они занимают иные ниши — как заявил финансовый эксперт Андрей Бархота, им приходится заниматься конвертацией денег в криптокошельки и транзитом денежных средств в рамках нелегального оборота.