Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

У банка, которого могут лишить лицензии, есть несколько характерных признаков. О том, как понять, если ли у финансовой организации проблемы, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на список системно значимых кредитных организаций Банка России. Там есть ряд наименований, чьи совокупные активы покрывают около 78% активов банковского сектора. Следовательно, вероятность того, что у этих банков обнаружатся проблемы с ликвидностью или причастность к схемам по отмыванию преступных доходов, очень низкая, пояснила Валишвили.

Также она посоветовала обращать внимание на новостную ленту. Если в отношении коммерческого банка выносится предупреждение мегарегулятора, то это плохой знак. Это еще не гарантия банкротства, однако если предупреждение далеко не первое и касается легализации преступных доходов, будет лучше закрыть счет в этом банке.